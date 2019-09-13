Паджу, , 12:09 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено поднять вопрос организации встреч разделенных семей, как только возобновятся межкорейские отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Ким Ён Чхоля.

Известно, что данное заявление было сделано сегодня, 13 сентября, во время церемонии, посвященной празднику Чхусок, в парке Имчжингак в городе Пхаджу, расположенного недалеко от границы между Севером и Югом.

Стоит отметить, что данные церемонии проводятся ежегодно с 1970 года.

Напомним, что в сентябре 2018 года Сеул и Пхеньян договорились организовать видео‑ и почтовый обмен между странами, однако из-за ухудшения межкорейских отношений данные договоренности не были выполнены.

Чхусок— праздник урожая и поминовения предков. Считается в Корее одним из самых важных праздников в году.