Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM На станции «Площадь Восстания» Петербургского метрополитена начинается капитальный ремонт эскалатора, связывающего подземный зал станции с наземным вестибюлем №2, выходящим на Московский вокзал и Лиговский проспект.

Именно через этот вестибюль в метро чаще всего спускаются те, кто приехал на Московский вокзал Петербурга.

Как сообщила 13 сентября пресс-служба подземки, из-за предстоящего ремонта меняется режим работы вестибюля №2.

С 16 сентября по 27 ноября 2019 года по рабочим дням с 18:00 до 18:45 часов вход на станцию «Площадь Восстания» будет ограничен.

А 12 и 13 октября 2019 года вестибюль №2 будет вообще закрыт для входа пассажиров.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», — отметили в пресс-службе метро.