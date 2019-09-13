Москва, , 11:46 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отвечая во время прямого эфира «Министр на связи» на вопрос одного из представителейФАП в Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения летом 2019 года, рассказала, что в результате паводка в регионе требуется восстановить 23 медицинских объекта.

«Мы вместе с руководителями иркутского здравоохранения провели анализ — сколько нам нужно восстановить медицинских объектов. Их 23, список в настоящее время рассмотрен и правительством принято решение выделить ресурсы для их восстановления. Поэтому федеральная помощь придёт в регион. Единственное, нужно взять под жёсткий контроль использование этих ресурсов для того, чтобы можно было и реконструировать и построить новые объекты», — отметила Скворцова.

Отдельных слов министра удостоилось руководство Федерального медико-биологического агенства, которое, по словам Скворцовой, оперативно отреагировало на постигшее Приангарье бедствие и направило в регион мобильный караван-госпиталь.

«И вот уже с июля он развёрнут в Нижнеудинске, и постоянно принимает и оперирует пациентов. И пока не будут восстановлены стационарные медицинские организации, он будет работать — до 31 октябре, как минимум», — заявила Министр.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Наиболее сильно вода повредила инфраструктуру Тулуна и Нижнеудинска.

Сегодня, 13 сентября 2019 года, в ходе прямого эфира «Министр на связи» Вероника Скворцова отвечает на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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