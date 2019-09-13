Волгоград, , 11:45 — REGNUM Практически каждый второй объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры в Южном федеральном округе не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом 13 сентября на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ЮФО заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Наибольшее число нарушений пожарной безопасности выявлено в Краснодарском крае и Республике Крым», — уточнил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым сообщили, что практически каждый шестой объект массового пребывания людей в республике работает с нарушениями автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Через год специалисты сообщали о том, что устранено только половина нарушений.

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