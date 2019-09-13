Москва, , 11:48 — REGNUM Ассоциация автодилеров РоАД выступили с инициативой ввести в России сертификацию автосервисов. Об этом 13 сентября в интервью РИА Новости сообщил представитель ассоциации.

По информации дилеров, в стране сегодня около 80% сервисных точек либо не регулируются, либо находятся в «серой зоне». В таких автосервисах обычно отсутствует сертифицированный персонал и необходимое специальное оборудование. Такое неквалифицированное обслуживание может приводить к ДТП, считает представитель ассоциации РоАД. Кроме того, в таких сервисах непрозрачная система налогообложения.

«Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание автомобилей, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, в начале сентября 2019 года Банк России предложил передать полномочия Российского союза автостраховщиков в сфере техосмотра правительству России. Причиной такой инициативы стало стремление не допустить дестабилизации рынка техосмотра.

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