Красноярск, , 11:42 — REGNUM Собственный мини-завод по переработке мусора появился в школе-интернате №1 в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в мэрии города.

Уточняется, что все устройства смастерил учитель технологии, подсмотрев идею у эколога, который строит мусороперерабатывающие комплексы на Мальдивских островах.

Сырьём школьное производство снабжают ученики и педагоги. Из переработанного пластика делают посуду, сувениры, уличную мебель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ученица шестого класса придумала двери, безопасные для детских пальцев.

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