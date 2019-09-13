Москва, , 11:39 — REGNUM Заместитель правительства РФ Татьяна Голикова сообщила об индексации зарплат ряду категорий работников бюджетной сферы.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября 2020 года их заработанные платы будут проиндексированы на 3,8%», — сказала Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Речь в том числе идет о работниках федеральных государственных органов, гражданском персонале воинских частей и работниках подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, индексация работников бюджетной сферы была проведена с 1 января на 4%.