Париж, , 11:45 — REGNUM Массовая забастовка машинистов метро и водителей общественного транспорта парализовала движение в Париже в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Работники компании общественного транспорта (RATP) протестуют против пенсионной реформы правительства президента Франции Эммануэля Макрона, которая, как опасаются профсоюзы, затронет интересы водителей городского транспорта, вынудив их позже выходить на пенсию.

Отмечается, что в настоящее время в городе закрыты 10 линий метро, движение на других линиях, включая пригородную железную дорогу RER, серьезно нарушено. На платформах размещена информация на французском и английском языках, предупреждающая пассажиров о забастовке, крупнейшей с 2007 года.

Согласно данным правительственного сайта мониторинга дорог, на дорогах в столице Франции образовались крупные пробки.