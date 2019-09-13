Москва, , 11:33 — REGNUM Иркутские медики 13 сентября во время прямого эфира «Министр на связи» рассказали министру здравоохранения Веронике Скворцовой о том, что в июле и в июне в Иркутской области пострадал ряд объектов здравоохранения, и спросили, каким образом планируется их восстановление.

Министр ответила, что проведенный анализ показал, что нужно восстановить 23 пострадавших объекта. По словам министра, список этих объектов рассмотрен правительством, и уже принято решение выделять ресурсы, чтобы их восстановить. При этом она подчеркнула, что следует взять под жесткий контроль использование этих ресурсов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Вероника Скворцова поблагодарила медиков Иркутской области за стойкость во время работы при наводнении.

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