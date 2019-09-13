Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Ленинградской области вынесен приговор в отношении 41-летнего гражданина Таджикистана, который жестоко изнасиловал 17-летнюю студентку колледжа в Волхове. В результате зверского преступления девушка попала в реанимацию, врачам с трудом удалось спасти ей жизнь.

Нападение на несовершеннолетнюю было совершено вечером 16 сентября 2018 года на Цветочной улице, когда девушка возвращалась домой. Злоумышленник напал на жертву, которая пыталась убежать, оттащил в сторону от дороги, избил и изнасиловал, причинив тяжкие телесные повреждения. Кроме того, преступник похитил сотовый телефон и другие вещи потерпевшей.

Как сообщало тогда агентство «Оперативное прикрытие», девушку госпитализировали с множественными разрывами половых органов и промежности, массивной кровопотерей, черепно-мозговой травмой.

Вскоре по подозрению в преступлении был задержан безработный мигрант из Таджикистана, находившийся в РФ без регистрации. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, с причинением тяжкого вреда здоровью, и в краже с причинением значительного ущерба.

«Вина подсудимого была полностью доказана совокупностью собранных по делу доказательств, — сообщили 13 сентября в Следственном управлении СКР по Ленинградской области. — Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

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