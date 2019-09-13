Москва, , 11:28 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поблагодарила медиков Иркутской области за стойкость во время работы при наводнении. Во время прямого эфира «Министр на связи», отвечая на вопрос одного из представителейФАП в Приангарье, она, в частности, сказала:

«Мы благодарны вам и вашим коллегам из Иркутской области за вашу стойкость. Мы это отдельно обсуждали и докладывали президенту РФ — о том как медицинские работники подтопленных районов, которые лишались собственного жилья, у которых в сложных ситуациях в пунктах временного размещения оказывались семьи, при этом круглосуточно работали на своих рабочих местах. Вам честь и хвала и низкий поклон от всех».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили долее 100 населённых пунктов. В конце июля ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Сегодня, 13 сентября 2019 года проходит прямой эфир «Министр на связи», где министр здравоохранения Вероника Скворцова отвечает на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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