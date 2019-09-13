Москва, , 11:23 — REGNUM В России развивается специальная генетическая программа предполагающая формирование новых подходов к лечению. Об этом 13 сентября заявила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямого эфира «Министр на связи

«Если коснуться только темы онкологии, то это и онколептические вирусы, и онкологические специальные вакцины которые основаны на сложной генной инженерии», — сказала Скворцова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия ежегодно теряет от преждевременной смертности населения от онкологических заболеваний 8,1 млрд долларов. По данным Международного агентства по изучения рака ВОЗ, финансовые потери России, связанные с раком, выросли с 6,5 млрд долл. в 2001—2005 гг. до 8,1 млрд долл. в 2011—2015 гг. (0,24% от ежегодного ВВП).