Москва, , 11:19 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручения по проведению обследования маленького пациента из Краснодарского края — к главе Минздрава, которая 13 сентября отвечает на вопросы в прямом эфире, обратилась мама мальчика.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как объяснила мама ребенка, в течение долгого времени мальчику не могут поставить диагноз, она попросила министра помочь с госпитализацией сына в краевую больницу, чтобы провести полное обследование.

Вероника Скворцова дала соответствующие поручения, отметив также, что в минздраве ситуацию будут держать под контролем.