Рязань, , 11:17 — REGNUM Житель села Клекотки Скопинского района Рязанской области нашёл на местном поле монету с арабской вязью. Мужчина заметил блестящий предмет в коме земли. Специалисты установили, что это серебряный дирхем Золотой орды, отчеканенный в городе Сарай аль-Джедид в 1330-х годах.

Как пояснил кандидат исторических наук Михаил Российский, на монету нанесено имя хана Узбека, правившего государством Джучидов в 1313—1341 годах. Он был первым правителем Золотой орды, принявшим ислам, поэтому на дирхеме высечены строки из Корана, сообщает издательство «Пресса».

с XVI—XVII веков, но, возможно, связывавшая их дорога существовала ещё до возникновения современных поселений. Факт этой находки — свидетельство прочности связей земель современного Скопинского района с глубинными пластами многовековой отечественной истории», — уточнил историк. » По полю, на котором была найдена монета, в старину проходила дорога, связывавшая сёла Клекотки и Кашино (ныне в Кимовском районе Тульской области). Эти населённые пункты известнывеков, но, возможно, связывавшая их дорога существовала ещё до возникновения современных поселений. Факт этой находки — свидетельство прочности связей земель современного Скопинского района с глубинными пластами многовековой отечественной истории», — уточнил историк.

В 1337 году хан Узбек выдал свою сестру Кончаку замуж за московского князя Юрия Даниловича. Ордынскую монету могли обронить на поле татарские воины, отступавшие через эти земли с Куликова поля, или русские купцы.