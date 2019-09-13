Рязань, 13 сентября 2019, 11:17 — REGNUM Житель села Клекотки Скопинского района Рязанской области нашёл на местном поле монету с арабской вязью. Мужчина заметил блестящий предмет в коме земли. Специалисты установили, что это серебряный дирхем Золотой орды, отчеканенный в городе Сарай аль-Джедид в 1330-х годах.
Как пояснил кандидат исторических наук Михаил Российский, на монету нанесено имя хана Узбека, правившего государством Джучидов в 1313—1341 годах. Он был первым правителем Золотой орды, принявшим ислам, поэтому на дирхеме высечены строки из Корана, сообщает издательство «Пресса».
В 1337 году хан Узбек выдал свою сестру Кончаку замуж за московского князя Юрия Даниловича. Ордынскую монету могли обронить на поле татарские воины, отступавшие через эти земли с Куликова поля, или русские купцы.