Санта-Моника, США, , 11:44 — REGNUM Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России. Об этом 13 сентября сообщает «Игромания».

Сообщается, что компания по «неизвестным причинам не смогла поддержать ранний этап тестирования в России». При этом, по заявлению Activision, тестирование на PC и Xbox One пройдёт по плану — с 19 по 23 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что российские геймеры смогут принять участие в тестировании на PS4 с 12 по 16 сентября 2019 года. При этом в российской версии магазина PS Store исчезла возможность совершить предзаказ игры.

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