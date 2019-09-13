Ванкувер, Канада, , 10:38 — REGNUM Разработчики из Phoenix Labs сообщили, что релизная версия их кооперативного экшена Dauntless выйдет 26 сентября 2019 года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте игры 12 сентября.

Сейчас проект находится на стадии раннего доступа. Вместе с официальным релизом в игре стартует событие Aether Unbound, которое добавит в Dauntless нового монстра и снаряжение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработчики из Phoenix Labs перенесли свою игру Dauntless в магазин Epic Games Store. Для этого представители студии закрыли собственную программу запуска игры.

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