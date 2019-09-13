посёлок Яйва, , 10:19 — REGNUM В Александровском районе Пермского края завершилось расследование резонансного уголовного дела об убийстве старшеклассницы. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Как отмечают информресурсы, происшествие шокировало жителей района и края. Зимой 2019 года парень на улице набросился с ножом на свою подругу. На глазах прохожих молодой человек наносил удары. Когда девушка уже практически не подавала признаков жизни, налетчик начал пинать и таскать школьницу.

По данным следствия, именно прохожие вызвали скорую помощь. Однако спасти девушку не удалось, она скончалась по дороге в больницу. Парень попытался скрыться, однако в течение нескольких часов был задержан. Ему предъявили обвинение в убийстве. Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что парень вменяем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В рамках предварительного расследования в адрес полицейского ведомства и образовательного учреждения, где училась девушка, внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности.