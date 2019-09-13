Кампала, , 10:20 — REGNUM Более 220 000 детей-беженцев, размещенных в Уганде, не посещает школу из-за нехватки средств. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В нем говорится, что для реализации образовательных программ для беженцев необходимо более 120 миллионов долларов США. В мае власти Уганды запросили дополнительное финансирование, однако получили только 30% от необходимой суммы.

Директор УВКБ ООН по Уганде заявил журналистам, что отсутствие доступа к образованию заставляет молодых людей чувствовать отчаяние. Более 300 000 детей-беженцев посещают школы в Уганде, где они учатся вместе с детьми из принимающих общин.

Несмотря на то, что страна получила высокую оценку во всем мире за ее дружелюбие к беженцам, ее репутация была ранее омрачена коррупцией. В общей сложности в Уганде размещено около 1,3 миллионов беженцев, в основном из Южного Судана, Демократической Республики Конго и Бурунди.