Самара, , 10:21 — REGNUM Приезд в Самарскую область Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла переносится. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Поездка в Самарскую метрополию Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла переносятся на 26−27 сентября 2019 г.

По сообщению чиновников, 26 сентября 2019 года Святейший Патриарх Кирилл посетит в Тольятти Поволжский православный институт. Там состоится встреча со студентами и преподавателями вуза. А вечером того же дня он возглавит всенощное бдение в Преображенском соборе.

«Центральным событием визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре 27 сентября 2019 года» — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что в ходе своего визита Святейщий Патриарх Кирилл посетит Самару и Тольятти.