Москва, , 10:16 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 34 рейса, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 10:00, в «Домодедово» 19 рейсов задержано, два отменено, во «Внуково» задержано шесть рейсов, в «Шереметьево» — два. Данные сервису предоставлены аэропортами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Москве синоптики назвали финалом бабьего лета. Температура воздуха начнёт снижаться, а небо нахмурится.