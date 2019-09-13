Барнаул, , 10:15 — REGNUM Обнародованные «Известиями» данные о том, что каждая пятая АЗС из 200 проверенных в 2019 году недоливает топливо, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко не считает статистически значимым показателем. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Такие случаи, конечно, есть — и по недоливу, и по качеству. Если это до 10% от проверяемых объектов, то это вполне нормально. По качеству, конечно, проблем больше, особенно с дизельным топливом».

Напомним, ранее Матвейко сообщал, что недолив на АЗС может быть вызван «чисто техническими причинами».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, «Известия» со ссылкой на данные 200 проверок Росстандара, проведённых в 2019 году, оповестили о том, что нарушения, связанные с недоливом и некачественным топливом были зафиксированы в 39 случаях.

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