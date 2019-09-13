Махачкала, , 10:14 — REGNUM В Дагестане началась иммунизация против гриппа. В республике будут привиты более 1 млн. человек, что составляет около 45% всех жителей региона, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе минздрава Дагестана.

Бесплатно будут делать вакцинацию детям от шести месяцев, школьникам и студентам, призывникам. Кроме того, получить прививку за счет средств госбюджета смогут люди из группы риска. К ним относятся беременные, пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Также бесплатно прививаются те, кто по роду деятельности связан с общением с широким кругом людей: учителя, медики, сотрудники транспорта и ЖКХ.

По данным минздрава, первая партия вакцины — в количестве свыше 620 тыс. доз уже поступила в Дагестан. Прививочная кампания продлится до ноября.

Напомним, в 2018 году в Дагестане сделали привики от гриппа более 1,2 млн человек, что составляет 33,4% от населения региона.