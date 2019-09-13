Нью-Дели, , 12:18 — REGNUM Американский астроном Скотт Тилли в беседе с журналистами сообщил, что станция дальней комической связи NASA в штате Калифорния (Сакраменто) начала отправку радиосигнала индийскому луноходу «Викрам» с целью установления связи с летательным аппаратом. Кроме того, он отметил, что данные мероприятия осуществляются в рамках соглашения между NASA и индийской организацией космических исследований.

По сообщению индийского новостного агентства Бхарат Таймс, помощь американских специалистов повышает шансы на ввод «Викрама» в оперативное состояние. Тем не менее, если до 21 сентября, когда луноход выйдет из освещенной зоны лунной поверхности, связь не будет установлена, миссия будет объявлена неуспешной, так как подзарядка двигателей за счет солнечных батарей, закрепленных на обшивке корпуса, станет невозможной.

Напомним, что контакт с летательным аппаратом был утрачен 6 сентября в результате жесткой посадки на поверхность Луны. 8 сентября ИОКИ получила фотографии космического летательного аппарата, сделанные на орбитальную фотокамеру высокого разрешения, которой оснащен корабль-матка «Чандраян-2».