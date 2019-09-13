Москва, , 10:09 — REGNUM В Москве 13 сентября «ознаменуется финалом бабьего лета», сообщает центр «Фобос».

"Сегодня скажется влияние атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что небо начнёт постепенно хмуриться, и могут пройти небольшие дожди. Температура немного уменьшится, но пока останется в зоне летнего комфорта.

Температура воздуха в Москве прогреется от 21 до 23 градусов тепла, в Московской области от 19 до 24 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.