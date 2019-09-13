Додома, , 11:36 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, несмотря на различные шаги, предпринимаемые международным сообществом, каждые 40 секунд в мире один человек совершает самоубийство.

Согласно недавно опубликованному докладу ВОЗ, около 800 000 человек ежегодно умирают от суицида. Это больше, чем количество людей, погибших в результате военных столкновений или заражения тем или иным заболеванием.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, организация подчеркивает, что самоубийство является второй главной причиной смертности в мире среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Тем не менее в докладе Всемирной организации здравоохранения отмечается, что во всем мире уровень совершения самоубийств резко снизился в период с 2010 по 2016 год.

В докладе также говорится, что Гайана является лидером по числу совершаемых самоубийств, следом за ней идет Россия. В список стран, лидирующих по данному показателю, вошли Литва, Лесото, Уганда, Шри-Ланка, Южная Корея, Индия, Япония и США.