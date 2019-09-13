Пермь, , 10:01 — REGNUM В Перми 21-летняя жительница признана судом первой инстанции виновной в сбыте фальсифицированных презервативов и нанесении крупного ущерба фирме-производителю, которая владеет товарным знаком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, пермячкуе инкриминировали преступления по части 1 статьи 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере), а также части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если деяние причинило крупный ущерб).

По данным следствия, жительница Перми через интернет приобрела 25 коробок с презервативами. Она планировала на товаре сделать бизнес, продав его дороже закупочной цены. В рамках проверочной закупки крупную партию (более 42,5 тысяч штук) фальсифицированных медицинских изделий купил полицейский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суде выступал покупатель, который заявил о том, что приобрел бракованный товар, презервативы оказались дырявыми.

По данным суда, ущерб правообладателю товарного знака на территории России оценивается в сумму, превышающую 1 млн рублей. Медизделие не имеет ничего общего с фирмой, которая указана на этикетке.

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