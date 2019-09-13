Додома, , 12:56 — REGNUM Правительство Танзании планирует обеспечить чистой и безопасной водой 85% населения. Программа ориентирована на граждан, проживающих в сельской местности.

Чистая вода Publicdomainpictures.net

Как сообщается, 85 из 100 жителей сельской местности будут иметь доступ к питьевой воде по доступным ценам. При этом в городской среде к чистой и безопасной воде доступ будут иметь 95% населения. По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», об этом заявил Министр водоснабжения и ирригации Танзании Макама Мбарава.

В связи с данным решением Правительства Танзании в стране продолжится реализация различных проектов водоснабжения. Также планируется регистрация новых проектов с целью обеспечить всех граждан этой жизненно важной услугой.

Правительство Танзании при сотрудничестве Арабского банка экономического развития в Африке (BADEA) и Саудовского фонда развития (SFD) заключили соглашение о реализации одного из данных проектов.

Реализация проекта стоимостью 30,5 миллионов долларов США, как ожидается, начнется в ближайшее время после подписания договора о строительстве водопровода.