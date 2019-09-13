Гельзенкирхен, Германия, , 10:00 — REGNUM В течение трех недель в госпитале Святой Марии в немецком Гельзенкирхене родились трое детей со схожими пороками развития конечностей. Во всей Германии о такой проблеме сообщили двадцать семей, пишет газета Kronen Zeitung.

«У двоих детей деформированы левые руки, рудиментарность ладоней и пальцев, — сообщил представитель госпиталя прессе. — У одного ребенка затронута правая рука».

Акушерка Соня Лиггетт-Игельмунд завила, что ей известно о 20 таких случаях в Германии и 25 во Франции. Ее пациенты считают, что причина пороков развития кроется во вредных удобрениях, которые используются в сельском хозяйстве.

В 2018 году экологи сочли, что причиной таких мутаций во Франции были пестициды. Дети с деформированными конечностями часто рождались в семьях, проживавших вблизи зерновых полей и мест, где выращивают подсолнухи.

Эти случаи напоминают печальный опыт с талидомидом — седативным средством, которые принимали беременные женщины в конце 50-х годов прошлого века. В результате в ряде стран мира родились несколько тысяч детей с сильно деформированными конечностями.