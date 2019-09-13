Анкара, , 12:08 — REGNUM Группа туркменов, проживающих в Аккаре и Трабслусшаме на севере Ливана, выступила с акцией протеста против скандального заявления, сделанного президентом Ливана Мишелем Ауном 31 августа 2019 года в адрес Османской империи и провокации, устроенной несколькими днями позже у посольства Турецкой Республики в Бейруте.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, митингующие провели у турецкого посольства акцию с флагами Ливана и Турции, после чего были приняты послом Турции в Ливане Хаканом Чакылом.

Напомним, что Мишель Аун заявил: «Государственный террор османов в годы Первой мировой войны в отношении ливанцев, их угнетение и созданный голод стали причиной сотней тысяч жертв, но с разгромом османов по окончании Первой мировой войны и началом распространения французского влияния в нашей истории началась новая эра». Заявление ливанского лидера вызвало широкий резонанс в медийной сфере и социальных сетях, а также среди историков.