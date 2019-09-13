Хасавюрт, Дагестан, , 09:53 — REGNUM В аптеках на рынке дагестанского города Хасавюрта торговали запрещенными к свободной продаже лекарствами. Факты незаконной деятельности выявили сотрудники наркоконтроля, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено в ходе проверок, большинство из 30 проверенных аптек, находящихся на рынке, работает без разрешения на осуществление фармацевтической деятельности. При обследовании в некоторых из них обнаружены сильнодействующее вещество «Трамадол», а также лекарственные препараты «Лирика» и «Тропикамид», которые сбывались наркозависимым.

По данному факту составлено 16 административных протоколов. Ведется проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Дагестане было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. В хищении и сбыте наркотиков, а также незаконной выдаче рецептов на получение наркотических препаратов обвиняют старшую медсестру и двоих участковых врачей одной из поликлиник города Каспийска.