Москва, , 09:53 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-ФГ» и пилотируемый корабль «Союз МС-15» проходят финальную подготовку перед запуском, который запланирован на 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Накануне на Байконуре состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о допуске корабля к заправке.

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В соответствии с принятым решением, «Союз-ФГ» заправляют компонентами топлива и сжатыми газами. Одновременно завершена механическая сборка блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

Планируемая дата пуска — 25 сентября 2019 года. Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир и представителя Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.

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