Сеул, , 09:56 — REGNUM Южнокорейские военные, находящиеся на службе за рубежом, отметили традиционный праздник Чхусок с местными жителями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов страны.

По их словам, южнокорейское военное подразделение «Ханбит» (Hanbit Unit) в Южном Судане пригласили на празднование более 200 детей из приютов для беженцев, а также 30 должностных лиц ООН и неправительственных организаций.

Стоит отметить, что приют для беженцев был построен представителями военного подразделения в 2014 году. В настоящее время в нем проживает более 2000 беженцев.

Известно, что военнослужащие организовали выступления по тхэквондо, концерт традиционной музыки, а также показали детям несколько корейских народных игр. Также детям были вручены подарки, такие как канцелярские товары и обувь.

Представители подразделения «Чхонхэ», несущих службу в Аденском заливе, также провели церемонию поминовения предков.

В настоящее время 1100 военнослужащих Южной Кореи несут службу в различных странах мира.

Чхусок — праздник урожая и поминовения предков. Считается в Корее одним из самых важных праздников в году.