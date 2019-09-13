Владивосток, , 09:46 — REGNUM В Приморье началась прививочная кампания против гриппа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего, как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, в текущем периоде будет привито порядка 833,5 тысяч жителей края, в том числе 226 тысяч детей. Предполагается, что будет привито 45% населения региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, общероссийская прививочная кампания против гриппа начинается с 4 сентября. Ожидается, что кампания охватит порядка половины населения России.