Исламабад, , 13:11 — REGNUM Правительство Индии готовит «концентрационные лагеря» в штате Ассам для 1,9 миллиона мусульман, которые не могут подтвердить наличие гражданства. Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, у тех, чьих имен нет в Национальном списке граждан, было 120 дней, чтобы подтвердить свое гражданство. Теперь так называемых «неграждан» ожидают специальные поселения, созданные правительством.

Как отметили в пакистанском информационном агентстве, эти специальные поселения очень похожи на концентрационные лагеря.