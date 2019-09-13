Москва, , 09:43 — REGNUM В России через 10−15 лет возможно участие искусственного интеллекта в проведении и оценке единого государственного экзамена, заявил в интервью ТАСС замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы сейчас обсуждаем модель экзамена, которая будет существовать условно лет через 10−15, — сказал Музаев. — Здесь уже мы можем говорить об экзамене с использованием искусственного интеллекта».

По его словам, сам учитель при этом на экзамене присутствовать не будет, а между школьником и искусственным интеллектом будет происходит «какой-то диалог, действия, оценка этих действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ. По итогам экзаменационной кампании 2019 года от участников экзаменов, их родителей и педагогов поступило около 40 предложений.

Большинство предложений носит технический характер: совершенствование процедуры инструктажа для участников ЕГЭ, порядок работы организаторов и технических специалистов, ознакомление участников ЕГЭ с их результатами, изменения в расписании экзаменов.

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