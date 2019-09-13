Исламабад, , 12:29 — REGNUM Британское издание The Times опубликовало новый рейтинг университетов мира World University Rankings 2020, поместив пакистанский университет имени Мухаммада Али Джинны (Каед-е-Азам) в список 500 лучших.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Университет Каед-е-Азам в Исламабаде оказался в общей группе от 400 до 500 места в рейтинге The Times. Издание оценивало не только качество образования и удобство кампуса, но и научную активность учебных заведений, в том числе количество публикуемых статей.

Специалист в области образования из Исламского международного университета Хасан Шехзад в интервью Dawn отметил, что пакистанские университеты в принципе не обращают большого внимания на рейтинги. По мнению Хасана Шехзада — это большая ошибка, так как рейтинг университета напрямую влияет на возможности трудоустройства его выпускников.