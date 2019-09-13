Тверь, 13 сентября 2019, 09:41 — REGNUM Руководство школ не имеет права препятствовать ученикам, не имеющих пропусков, доступу в школы. Об этом на странице в соцсети написала Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина, комментируя вопрос введения пропусков для прохода в школы и их оплату родителями.
Мосолыгина подчеркнула, что школа обязана пропустить ученика на уроки в любом случае — вне зависимости от наличия пропуска или сменной обуви.
В комментариях родители тверских школьников отмечают: непонятно, почему разъясняют права родителям, а не обязанности руководству школ. По свидетельству участников обсуждения, за год траты некоторых родителей на «пропуски» достигли 800 рублей.