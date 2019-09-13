Тверь, , 09:41 — REGNUM Руководство школ не имеет права препятствовать ученикам, не имеющих пропусков, доступу в школы. Об этом на странице в соцсети написала Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина, комментируя вопрос введения пропусков для прохода в школы и их оплату родителями.

«Директора школ выполняют рекомендации по антитеррору, ставят на входе турникеты и обзывают родителей школьников приобретать чип-ключи. Разъясняю. Оплата пропусков за счет родителей противоречит законодательству и ограничивает право детей на получение образования. Доступ в школы для учащихся должен быть беспрепятственным!» — написала омбудсмен.

Мосолыгина подчеркнула, что школа обязана пропустить ученика на уроки в любом случае — вне зависимости от наличия пропуска или сменной обуви.

«Если принято решение поставить турникеты, будьте любезны выдать детям бесплатные пропуска — то есть за счет школы! Если забыл сменку, выдайте бесплатные бахилы. Если опоздал, напишите замечание в его дневник и отправьте на уроки», — добавила омбудсмен.

В комментариях родители тверских школьников отмечают: непонятно, почему разъясняют права родителям, а не обязанности руководству школ. По свидетельству участников обсуждения, за год траты некоторых родителей на «пропуски» достигли 800 рублей.