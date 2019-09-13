Антон Исаков, Андрей Устюжанинов, 13 сентября 2019, 11:48 — REGNUM В начале учебного года в городе Березники Пермского края разразился скандал: оказывается одна из лучших школ города — физико-математическая школа № 3 — была не подготовлена к приему учащихся. Несколько аудиторий буквально покрылись плесенью из-за ненадлежащего ремонта.

Сальвадор Дали. Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря. 1938
Сальвадор Дали. Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря. 1938

Неприятное, мягко говоря, открытие поразило родителей школьников, а также корреспондентов ИА REGNUM, к которым они обратились. После публикации материала, инцидент получил резонанс регионального масштаба. Сперва в школу приехала прокурорская проверка, а затем и министр образования и науки Раиса Кассина.

По местному березниковскому телеканалу показали трогательный сюжет, в котором со всей решительностью и непримиримостью демонстрировалась борьба отечественного чиновничества с плесенью на стенах, досталось так же не менее отечественному бизнесу, оказавшемуся крайним в этой печальной истории.

Короче говоря, проблему признали, пообещали с ней разобраться, а виновных наказать. Вот только действительность оказалась менее поэтичной.

Раиса Кассина
Раиса Кассина
Minobr.permkrai.ru

Виновным, по версии местного телеканала, оказался подрядчик, ненадлежащим образом осуществивший ремонт. Наказать его увольнением не могут, ибо бизнес в нашей свободной стране тоже свободный. Наказать его могут только рублем, не заплатив.

Отличное и правильное решение. Вот только если завтра в школе начнется пожар, то виновными окажутся пожарные службы, почему-то не дежурившие у школы на случай возгорания, нападение — полиция, землетрясение — господь бог или мать-земля — кому как больше нравится. Но только не руководство школы, которое в своей безграничной вере в человеческую честность, порядочность и профессионализм, слепо доверилось компании-подрядчику и поэтому не удосужилось проверить готовность учреждения к учебному году.

Школа
Школа

Стоит похвалить министра Кассину, которая взяла ситуацию под личный контроль, это ее делает намного ближе к молодежи, чем поездки на байке с томиком Людмилы Улицкой. Она достаточно жестко отчитала директора Ольгу Горохову и потребовала в минимальные сроки устранить проблему.

Как сообщается в сюжете местного телеканала, пострадавшие от влаги аудитории были закрыты и занятия там не ведутся.

Действительно, первоначально так и было сделано, однако мало кто знает, кроме сотрудников школы, поделившихся информацией на условиях анонимности, что в данных классах занятия продолжаются. Перед приездом Кассиной аудитории были быстренько закрыты, занятия в них прекращены, чтобы на следующий день вновь открыться, когда начальство уехало.

Школа. Плесень на стенах
Школа. Плесень на стенах
© ИА REGNUM

Удивительно, не правда ли? Сейчас, быть может, в момент появления настоящей публикации, в классах занимаются дети, ставшие заложниками то ли экономической целесообразности, то ли безразличия, или, что в каком-то смысле даже хуже, банального непонимания того, что так делать нельзя. Справедливости ради стоит отметить, что частично плесень была убрана из классов, то есть администрация школы все-таки планирует привести в надлежащий порядок аудитории, вот только школьникам, занимающимся в этих аудиториях, от этого не сильно легче.

Примечательно, что в школу перестали пускать родителей, вероятно потому, что они всюду суют свой нос, делают снимки и, о ужас, интересуются условиями обучения своих детей.

Апофеозом всего этого кошмара стало, как утверждается в сюжете березниковского телеканала, желание директора Гороховой обратиться с видеообращением к родителям, в котором, вероятно, предполагается разъяснение случившегося.

Хлестаков. Художник Л. Константиновский. Иллюстрация из книги Ревизор. Н.Гоголь
Хлестаков. Художник Л. Константиновский. Иллюстрация из книги Ревизор. Н.Гоголь

Странно, почему глава школы не записала обращение к министру Кассиной, а пришла к ней на встречу лично? Или, быть может, обеспокоенные родители не заслуживают того, чтобы директор снизошла до них? Ведь это же настоящее оскорбление и трусость — неспособность руководителя образовательного учреждения взглянуть в глаза обеспокоенным людям, быть может, признать свою вину.

Таким образом, феномен, рассмотренный в предыдущей статье на эту же тему, начал раскрываться с еще большей откровенностью. Бюрократическая машина действует по генетически присущей ей программе: до последнего игнорировать проблему, затем пытаться ее замолчать, ну, а потом постараться максимально минимизировать для себя ущерб. Именно для себя. Желание устранить проблему существует лишь постольку, поскольку она является раздражителем и угрозой, а не потому что ненормальна сама по себе. Поэтому дети будут и дальше дышать плесенью, пока она не будет уничтожена в головах чиновничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Плесень в классах и сырая проводка: о начале учебного года в Березниках