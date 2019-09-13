Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM Официальные делегации из Бурятии и Забайкальского края приняли участие в спуске на воду корвета «Алдар Цыденжапов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала республики.

Корабль был назван в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2010 году ценой своей жизни спас эсминец «Быстрый» и более 300 членов экипажа. Корвету был присвоен бортовой номер 339.

«Свидетелями момента, когда корабль вышел из цеха на воды Амура, стали родные Алдара — родители, брат и сестра», — отмечают в заксобрании Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет строится на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

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