Челябинск, , 09:33 — REGNUM В Челябинске тестируемый низкопольный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода снова застрял на путях. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает «Первый областной», инцидент произошёл вечером 12 сентября на Площади Революции. Трамвай остановился и не смог тронуться дальше. Впрочем, через несколько минут он продолжил движение, однако затем снова встал.

По словам очевидцев, это не первый инцидент с трамваем, останавливался он и раньше. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, чиновник отчитались о том, что предварительны испытания он прошёл успешно. С 11 сентября трамвай курсирует по маршруту № 3. Если обкатка пройдёт гладко, что в город купят сразу несколько трамваев.

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