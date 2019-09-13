Москва, , 09:29 — REGNUM Федеральная налоговая служба заблокировала счета народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщает 13 сентября агентство новостей «Москва».

По данным издания, у артиста были заблокированы счета в Сбербанке и «СДМ-банке». Более подробной информации не приводится.

Вместе с тем генеральный директор певца Геннадий Рыбак заявил, что первый раз слышит об этом, и отметил, что никакие счета заблокированы не были.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сеть выложили видео, в котором Филипп Киркоров нецензурно выражается в адрес персонала «Новой волны». Артист заявил, что концерт не начнется до тех пор, пока он не проведет репетицию номера «с камерами».

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