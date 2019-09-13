Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Оренбурге в рамках летней оздоровительной кампании актуальным является вопрос организации купания отдыхающих в лагерях детей в открытых водоемах. Об этом заявила начальник управления образования администрации города Оренбурга Нина Гордеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Гордеева отметила, что в 2019 году только частный лагерь «Урал» получил соответствующее разрешение ГИМС, однако в связи с плохими показателями воды купание детей в открытом водоёме не осуществлялось.

Добавим, летом 2019 года в Оренбурге работали 123 лагеря. В них отдохнули 23 717 школьников.

Ранее в минсоцразвития региона также указывали на проблему оснащенности лагерей местами купания. Выходом из ситуации в некоторых лагерях стала установка современных каркасных бассейнов.