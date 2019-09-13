Бишкек, , 09:27 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2019 года в Киргизии зарегистрировано 3 492 дорожно-транспортных происшествия, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 сентября заявил заместитель премьер-министра республики Жениш Разаков, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в Таласской и Баткенской областях Киргизии количество аварий выросло на 50%. Разаков считает, что рост количества ДТП связан с новой системой регистрации аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в республике зарегистрировано 710 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых погибли 37 детей и 828 — получили травмы.

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