Сеул, , 10:58 — REGNUM Шесть из десяти жителей Южной Кореи, желающих воссоединиться со своими родственниками из Северной Кореи, ушли на тот свет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения и Красного креста Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в период с 1988 года по август 2019 года в стране умерло 79 466 членов разделенных семей, что является 59,6% от общего числа числа людей, желающий встретиться с родственниками из КНДР.

Представители министерства отметили, что число погибших ежегодно увеличивается. В период с января по август текущего года умерло 2245 человек, желающих встретиться с северокорейской родней.

Известно, что только 40,4% или 53 887 человек остаются в списках для участия во встречах разделённых семей. Из них 23,3% в возрасте старше 90 лет, 21,9% — в возрасте 70−79 лет, 6,3% — в возрасте менее 59 лет.

Напомним, что семьи были разделены во время войны 1950−1953 годов.