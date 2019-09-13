Сургут, Югра, , 09:27 — REGNUM Власти Югры выделили из регионального бюджета миллиард рублей на закупку игрушек в детские сады Сургута. Это в пять раз больше аналогичных затрат 2018 года, ообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации экономической столицы ХМАО.

На эти деньги приобретены детская мебель, интерактивные панели и доски, лаборатории, сухие бассейны, а также методические пособия. Выделенные деньги позволили полностью обновить игрушки во всех детских садах Сургута.

Отметим, что по данным городского департамента сегодня 45 детских садов Сургута посещают около 32 тысяч детей.