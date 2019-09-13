Магаданская область, , 09:20 — REGNUM На пяти округах Колымы установлены предельные тарифы для вывоза мусора, пишет MagadanMedia.

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Такое решение принято из-за расстояния вывоза мусора на полигоны, которое, к примеру, для Магадана составило 26,4 км. Так, тариф на вывоз мусора в столице Колымы из расчёта на одного человека равен 58,98 руб, а, например, в Тенькинском округе — 80,14 руб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на одного проживающего в частном доме стоимость услуги составит 101,17 рублей, а в населённых пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек — 64,75 руб.