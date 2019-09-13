Копенгаген, , 15:08 — REGNUM Датский профессор института физики и астрономии в Орхуском университете Ханс Кьелдсен назвал фантастическим открытием обнаружение водяных испарений на вероятно обитаемой планете в другой солнечной системе.

«Это большое событие, которое подтверждает теорию о том, что вода присутствует и на других планетах, помимо Земли», — отметил профессор. Открытие совершили исследователи Университетского Колледжа Лондона, проанализировав данные телескопа Hubble. По словам ученых, в настоящее время еще неизвестно, много ли воды в атмосфере рассматриваемой планеты, носящей название K2−18b. Датский ученый считает, что по своим масштабам это открытие сопоставимо с наблюдениями Коперника, который предположил, что Земля вертится вокруг солнца — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Обнаружение воды в атмосфере K2−18b приводит к вопросу о том, возможно ли жить на этой планете. Дать ответ на это, однако, человечество пока не в состоянии. По словам профессора, даже если бы были известны объемы воды, температура и уровень гравитации, и они бы были схожи с параметрами планеты Земля, все равно K2−18b оставалась бы неисследованным объектом. «Мы и не надеемся, что планета обладает твердой поверхностью, она может вполне оказаться газовым шаром» — заявил датский ученый.