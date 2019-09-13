Копенгаген, , 13:51 — REGNUM Главы датских городов и муниципалитетов от Социал-демократической партии призывают правительство отменить неоднозначный закон «о рукопожатии», согласно которому лицо, получающее датское гражданство, обязано пожать руку мэру или высокопоставленному представителю муниципалитета в ходе официальной церемонии получения паспорта.

Один из сторонников отмены этого правила, глава муниципалитета на острове Лолланд Хольгер Шоу Расмуссен назвал закон позерством. «Это не по-датски, мне этот закон не нравится. Он не имеет ничего общего со свободой, а просто задевает чувства некоторых культурных меньшинств», — заявил чиновник — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Глава датского Тистеда Улла Вестегор также критично отозвалась о законе. Чиновница отметила, что заставлять кого-либо жать руки вовсе не является датской традицией и что тратить время на подобные законы — глупость.

Нынешний министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе не дал однозначного ответа относительно того, планирует ли правительство сохранить или отменить это правило.

«Закон о рукопожатии» был принят предыдущим датским правительством совместно с Датской народной партией.