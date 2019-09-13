Аддис-Абеба, , 13:10 — REGNUM Десять ассоциаций при Эфиопской Православной Церкви (ЭПЦ) во главе с патриархом Эфиопии призывают к проведению демонстраций по всей стране, чтобы протестовать против растущего числа насильственных актов против духовенства, включая убийства и сожжение эфиопских православных церквей. Представитель оргкомитета ЭПЦ Сейфу Алемайеху заявил: «Множество последователей Эфиопской Православной Церкви были убиты за свою веру, а тысячи верующих были вынуждены бежать из районов преследования. Верховенство закона в Эфиопии не было соблюдено, и несколько церквей были преднамеренно снесены. Правительство же молча следило за ситуацией и никак не реагировало, когда все это происходило». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Он добавил, что оргкомитет ЭПЦ обсуждал с представителями государственных органов проведение митингов, и Церковь готова отменить демонстрации при условии, что правительство обеспечит безопасность и порядок. По мнению комитета, правительство должно дать последователям Церкви гарантии того, что они не будут атакованы и их церкви не будут сожжены снова.

В заявлении, опубликованном Синодом Эфиопской Православной Церкви, сообщается, что некоторые правительственные чиновники в штате Оромо используют свою власть, чтобы помочь преступникам, совершающим нападения на последователей церкви. Священный Синод призвал правоохранительные органы Эфиопии защищать конституционные права эфиопского народа свободно и безопасно исповедовать свою религию.