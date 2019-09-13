Загреб, , 14:01 — REGNUM Согласно социологическому опросу, проведенному хорватским исследовательским агентством Promocija plus, 45% хорватов выступили против запрета на использование приветствия «Za dom — sprеmni» (За дом — готовы). Об это сообщает хорватский информационный портал Index.

Данное приветствие использовалось усташами — представителями хорватского националистического движения, воевавшего на стороне стран Оси в годы Второй мировой войны. Лозунг также был популярен среди хорватских националистов в период гражданской войны в Югославии.

Promocija plus провело исследование относительно мнения жителей Хорватии о символах Независимого Государства Хорватия (сателлита Третьего Рейха) и о запрете Конституционным судом Хорватии лозунга «За дом — готовы». 1300 человек приняли участие в данном опросе.

Так, большинство в 48% опрошенных заявило, что выступают против запрета лозунга в песнях, в то время, как 42% — поддержали закон. Остальные воздержались. Примечателен также и тот факт, что 45% от участвующих в опросе, заявили, что выступают против запрета приветствия в любом контексте.